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Укрзалізниця запускає новий поїзд до Польщі

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Час проходження поїзда складе близько 2,5 години - фото 1
Час проходження поїзда складе близько 2,5 години / lviv1256

Укрзалізниця з 20 грудня запускає новий поїзд №90/89 Львів-Перемишль.

Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята: з 20 грудня до 7 січня.

І ще: Укрзалізниця обмежила послугу повернення квитків: деталі

Поїзд №89 буде відправлятися з Перемишля о 10:15 і прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час проходження поїзда складе близько 2,5 години. Поїзд складатиметься із шести купейних вагонів з місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду: 253 грн.

Укрзалізниця запускає новий поїзд до Польщі - фото 294770
Укрзалізниця запускає новий поїзд до Польщі / Твоє Місто

Днями в Укрзалізниці оформили рекордну кількість проїзних документів. Всього продали 347 тисяч квитків. Відзначається, що більше 64% із загальної кількості реалізованих квитків – 221 тисячі – пасажири придбали через інтернет.

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