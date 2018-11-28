Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль

Потяги курсуватимуть між головним залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово, свідчить офіційний розклад Укрзалізниці.

Основний інтервал складе близько години, при цьому у ранковий і вечірній час інтервал буде меншим – в середньому 27-44 хвилин.

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Час в дорозі в напрямку аеропорту складе 37-38 хвилин і 39-44 хвилини в напрямку Києва. По маршруту поїзда будуть робити тільки одну 2-хвилинну зупинку на вокзалі Дарниця.

Розклад експреса в Бориспіль

Нагадамо, що 25 жовтня з Києва в аеропорт Бориспіль вперше відправився новий швидкісний поїзд. Повноцінне курсування експресу стартувало у листопаді.

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