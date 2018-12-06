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Укрзалізниця продала рекордну кількість квитків

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Укрзалізниця обіцяє збільшувати тривалість роботи залізничних кас - фото 1
Укрзалізниця обіцяє збільшувати тривалість роботи залізничних кас / Цензор.НЕТ

В Укрзалізниці за минулу добу оформили рекордну кількість проїзних документів.

Всього продали 347 тисяч квитків. Відзначається, що більше 64% із загальної кількості реалізованих квитків – 221 тисячі – пасажири придбали через інтернет.

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У той же час, тривалість роботи 31 квиткової каси вокзалу станції Київ-Пасажирський 5 грудня була збільшена до кінця доби. В цей день у касах вокзалу станції Київ-Пасажирський пасажири купили 14,773 квитки на потяги, а напередодні – 10,229.

Укрзалізниця обіцяє і надалі визначати тривалість роботи залізничних кас в залежності від попиту на квитки.
"Залізничні квиткові каси і онлайн-система продажу квитків [email protected] працюють в умовах високого навантаження. Укрзалізниця й надалі визначатиме тривалість роботи залізничних кас в залежності від попиту на послугу з боку пасажирів", – йдеться в повідомленні.

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Джерело: uz.gov.ua
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