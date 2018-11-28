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Укрзалізниця обмежила послугу повернення квитків: деталі

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Укрзалізниця обмежить продаж квитків онлайн - фото 1
Укрзалізниця обмежить продаж квитків онлайн

Укрзалізниця тимчасово обмежила повернення квитків через інтернет, щоб уникнути спекуляцій на свята.

У прес-службі Укрзалізниці попередили про те, що у період з 15 грудня 2018 року по 15 січня 2019 року оголошено обмеження на послугу оформлення групових заявок та повернення квитків через інтернет. Таким чином у компанії намагаються не допустити спекуляції у святковий період.

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Відповідно до даних Укрзалізниці, чимало квитків викуповують в мережі вже за перші кілька хвилин, однак значна частина з них повертається у продаж вже перед самим відправленням потяга. Це вказує, що гуртом квитки купують для потенційного перепродажу.

Тому 15 грудня-15 січня квитки можна буде лише придбати онлайн, а повернути лише у залізничній касі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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