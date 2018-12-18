Укрзалізниця продовжує хизуватися Kyiv Boryspil Express, але не все так гладко

Запущений 30 листопада швидкісний експрес Kyiv Boryspil Express з центрального залізничного вокзалу Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" за підсумками перших трьох тижнів здійснив понад 600 рейсів, на які сумарно було продано майже 20 тисяч квитків.

Такі цифри в інтерв'ю навів Олександр Красноштан, глава департаменту з організації внутрішніх і міжнародних перевезень далекого прямування "Укрзалізниці". Він чітко дав зрозуміти, що оператор вважає запуск успішним і висловив упевненість у тому, що експрес стане прибутковим проектом і окупиться менше, ніж за 10 років.

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Зазначимо, що експрес "Київ-Пасажирський – аеропорт "Бориспіль" обійшовся у майже 580 мільйонів гривень.

За рік компанія планує перевезти 2,5 мільйона пасажирів і заробити на продажу витків 200 млн гривень. Але ці плани, на тлі озвученої Красноштаном статистики, виглядають вкрай оптимістичними, якщо не сказати більше – нереалістичними.

Kyiv Boryspil Express приносить смішні гроші за поїздку / УНІАН

Якщо трішки порахувати, то можна вирахувати, що за ці 20 тисяч квитків "Укрзалізниця" вторгувала 1,6 млн гривень (квиток на експрес – 80 гривень). Таким чином, виходить, що в середньому за один рейс Kyiv Boryspil Express перевозить 33 пасажири та заробляє 2640 гривень. Тобто, зараз один рейс у середньому приносить "Укрзалізниці" менш як сто доларів.

Цікаво, яка частина з цих $ 100 залишиться (і чи залишиться взагалі), якщо пропорційно відняти від неї витрати на паливо, витрати на оплату праці персоналу (проект створив 100 нових робочих місць), амортизацію та інші операційні витрати.

Тут також можна згадати, що Kyiv Boryspil Express зараз робить 21 рейс на добу замість спочатку запланованих 30. І про плани "Укрзалізниці" вже у наступному році інтегрувати Kyiv Boryspil Express у київське метро, ​​побудувавши нову платформу на Видубичах.

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