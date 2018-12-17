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Укрзалізниця призначила 23 додаткові поїзди на свята: список напрямків

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Наразі призначені 23 рейси - фото 1
Наразі призначені 23 рейси / Уніан

На новорічні свята Укрзалізниця призначила 23 додаткових поїзди за найбільш популярними напрямками.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Як уточнили в компанії, сьогодні відкрито продаж квитків на більш ніж 180 рейсів, у яких пасажирам уже запропоновано додатково понад 150 тисяч місць.

І ще: Укрзалізниця планує вдвічі підвищити вартість квитків

У той же час в Укрзалізниці зазначили, що робота з призначення додаткових поїздів триває. Зокрема, наразі призначені такі рейси:

Західний напрямок:

  • №181/182 Київ – Львів з відправленням з Києва 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня, 5, 6, 9, 10, 13, 14 січня, назад – 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня, 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня.
  • №191/192 Київ – Львів з відправленням з Києва 23, 25, 28-31 грудня, 2-6, 8-12 січня, назад – 23, 25, 28-30 грудня, 1-5, 7-13 січня.
  • №217/218 Київ – Львів з відправленням з Києва 22-27 грудня, назад – 23-28 грудня.
  • №197/198 Київ – Ковель з відправленням з Києва 23, 25, 29, 31 грудня, 5, 6, 9, 13 січня, назад – 23, 25, 29 грудня, 1, 5, 7, 9, 13 січня.
  • №207/208 Київ – Ужгород – Київ з відправленням з Києва 22, 24 грудня, назад – 23, 25 грудня.
  • №235/236 Київ – Ужгород з відправленням з Києва 24, 26 грудня, назад – 23, 25, 27 грудня.
  • №249/231/250 Київ – Івано Франківськ – Чернівці – Київ з відправленням з Києва 2, 4, 7 січня, назад – 3 і 8 січня.
  • №258/227 Одеса – Ужгород з відправленням з Одеси 22, 24, 26 грудня, назад – 25 грудня.


Одеський напрямок:

  • №161/162 Київ – Миколаїв з відправленням з Києва 21, 23, 25, 27, 29 грудня, 3, 5, 9, 13 січня, назад – 22, 24, 26, 28 грудня, 2, 4, 8, 12 січня.


Дніпровський напрямок:

  • №179/180 Київ – Дніпро з відправленням з Києва 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 8, 12 січня, назад – 23, 25, 29, 30 грудня, 1, 5, 8, 12 січня.
  • №275/276 Київ – Кривий Ріг з відправленням з Києва 10 січня, назад – 28 грудня.


Донецька філія:

  • №205/206 Покровськ – Харків з відправленням з Покровська і Харкова 22, 25, 28, 29, 30 грудня, 2, 4, 5, 8, 12, 13 січня.


Додаткові рейси:

  • №111/112 Харків – Львів з відправленням з Харкова 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня, назад – 24, 26, 28, 30 грудня, 2 , 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня.
  • №670/669 Кременчук – Бахмач з відправленням з Кременчука і Бахмача 8 січня.
  • №781/782/774/773 Черкаси – Київ – Шостка з відправленням з Черкас, Києва і Шостки 25 грудня, 1, 2, 8 січня.
  • №797/798 Харків – Запоріжжя з відправленням з Харкова і Запоріжжя 25 грудня, 1, 8 січня.

І ще: Укрзалізниця запускає новий поїзд до Польщі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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