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Укрзалізниця планує вдвічі підвищити вартість квитків

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Наразі документ вже схвалений спостережною радою компанії - фото 1
Наразі документ вже схвалений спостережною радою компанії / USIonline

Квитки на потяги в Україні подорожчають удвічі в 2019 році.

Про це свідчить проект фінплану компанії Укрзалізниця.

І ще: Укрзалізниця продала рекордну кількість квитків

Згідно з пояснювальною запискою, у 2019 році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%. У пояснювальній записці сказано, що за рахунок підвищення тарифів Укрзалізниця має намір збільшити доходи від пасажирських перевезень на 18,5% до 10,283 млрд гривень, порівняно з очікуваними показниками 2018 року. Наразі документ схвалений спостережною радою компанії і переданий на розгляд у відповідні міністерства.

А ще Укрзалізниця з 20 грудня запускає новий поїзд №90/89 Львів-Перемишль. Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята: з 20 грудня до 7 січня.

Читайте також: Укрзалізниця обмежила послугу повернення квитків: деталі

Джерело: ukranews
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