Воєнний стан: в Укрзалізниці розповіли, як будуть ходити потяги

Як будуть ходити потяги у разі воєнного стану / politinfo

У разі введення у країні воєнного стану залізничні вантажопотоки з портів в Азовському морі будуть переорієнтовані.

"У разі прийняття відповідних рішень вищими державними органами в найкоротші терміни буде вжито необхідних заходів для переведення залізничного транспорту з мирного на воєнний стан", – йдеться у повідомленні.

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Про це виконуючий обов’язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов написав на своїй сторінці у Facebook.

Кравцов також підкреслив, що компанія готова до забезпечення функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану.

"Пасажирські і вантажні потяги курсуватимуть згідно з графіком руху і по всім не забороненим законодавством маршрутах. У разі зміни логістики перевезення вантажів морськими шляхами, зокрема, в Азовському регіоні, Укрзалізниця готова до переорієнтації вантажів на інші порти", – додав Євген Кравцов.

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