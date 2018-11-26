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Названо найбезпечніше авто у світі

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Автомобілі Volvo визнані найбезпечнішими - фото 1
Автомобілі Volvo визнані найбезпечнішими / Car and Driver

У Великобританії проаналізували статистику ДТП і назвали автомобіль, у якому за 15 років з моменту виходу на ринок ніхто не загинув у результаті ДТП.

Згідно зі статистикою, найбільш безпечним автомобілем є Volvo XC90. У період з 2004 по 2017 рік внаслідок аварії в цьому авто не загинув жоден водій або пасажир. За словами експертів, це пов'язано з відмінною системою екстреного гальмування та запобігання зіткнень, що знизило ймовірність ДТП майже на 40%.

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Підтверджують цю версію і результати жорстких краш-тестів, за підсумками яких Volvo XC90 отримав максимальні оцінки, поставивши рекорд – 97% рейтингу Euro NCAP.

Volvo XC90 – це семимісний автомобіль, який був представлений у 2002 році і замінений на модель другого покоління у 2015 році. Він дуже популярний у Великобританії: з 2012 року тут було продано понад 50 тисяч XC90.У 2015 році Volvo XC90 отримав найвищу оцінку від незалежної організації Euro NCAP за краш-тест 37 балів, або 97% від максимально можливого результату.

У листопаді минулого року рекорд Euro NCAP встановив кросовер XC60. Він став найбезпечнішим автомобілем року, отримавши оцінку 37,2 бала (98%).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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