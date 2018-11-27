У скільки обійшлося розмитнення першої євробляхи за новим законом: сума

У Державній фіскальній службі повідомили про перше авто на єврономерах, яке розмитнили за новим законом, який набув чинності 25 листопада.

Першим автомобілем став Renault Laguna 2004 року на німецькій реєстрації, розмитнили його на Чернівецькій митниці. Як відзначають фіскали, у цілому власник заплатить в український бюджет 49,3 тисяч гривень.

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Акциз склав 28765 грн, ПДВ (20%) – 15 957 гривень, а мито (10%) – 4,6 тисяч гривень. Виходячи з вартості мита можна зрозуміти, що сам автомобіль обійшовся покупцеві у 46 тисяч гривень, тобто приблизно 1,6 тисячі доларів.

Renault Laguna 2004 року

Відзначимо також, що впродовж 90 календарних днів з дня вступу в силу закону базова ставка акцизного податку розраховується зі знижкою в розмірі 50% із застосуванням коефіцієнтів залежно від об'єму двигуна та віку авто. У випадку з Renault Laguna своєчасне розмитнення дозволило власнику заощадити 34,5 тисяч гривень. Через три місяці митне оформлення цього авто коштувало б 83,8 тисяч гривень.

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