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Укрпошта запускає продаж нових марок з літаком АН-225 Мрія

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Укрпошта 28 червня почне продаж марок з літаком Мрія - фото 1
Укрпошта 28 червня почне продаж марок з літаком Мрія

В Укрпошті продовжують створювати марки з дуже важливими для українців зображеннями. Цього разу мовиться про легендарний вантажний літак АН-225 "Мрія". Розповідаємо, коли стартують продажі та які умови.

Про це розповів у своєму телеграмі СЕО Укрпошти Ігор Смілянський. Дізнайтесь, коли та як можна буде придбати марки з "Мрією".

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У лютому окупанти забрали Ан-225 "Мрія", найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі, але українська мрія – це значно більше, ніж літак. Це сотні нових літаків, мільйони талановитих дітей і перемоги України – в спорті, науці та техніці, – підкреслив Смілянський.

Він додав, що знає, що українці скучили за новими марками. Тож з 28 червня у продажу з'являться марки з "Мрією". Вони стануть відмінним доповнення колекції, а також черговим нагадуванням про те, наскільки український народ сміливий і вільний.

Укрпошта запускає продаж нових марок з літаком АН-225 Мрія - фото 508247

Основою нової марки став малюнок одинадцятирічної Софійки Кравчук з Любомля, що на Волині. Смілянський зауважив, що вона – призерка Всеукраїнського конкурсу малюнків і фотографій "Що для мене Україна?" у 2021 році.

Умови покупки марки з літаком "Мрія"

  • Загальний тираж цих марок складатиме 3 мільйони.
  • Їх можна буде придбати або у відділеннях Укрпошти, або в онлайн-магазинах. Деталі з'являться у понеділок 27 червня.
  • 1 клієнт має право придбати не більше двох аркушів з марками, 5 конвертів і 5 листівок.
  • 28 червня відбудеться погашення марок штемпелями "Перший день" у Києві та Гостомелі.

Також відомо про те, що невдовзі з'явиться відповідний мерч. Тож якщо марки вас не дуже цікавлять, то можна буде придбати собі одяг з її зображенням.

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