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Ось наскільки збільшилась кількість благодійних організацій в Україні після 24 лютого
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Після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала росія, рекордно збільшилася кількість громадських об'єднань, які займаються наданням гуманітарної допомоги. Читайте далі та дізнайтеся, скільки таких зареєстрованих організацій зараз в Україні!
Відомо, що місцеві організації та їхні учасники, залучені до допомоги, кількісно переважають іноземців. Про це йдеться у звіті від UK Humanitarian Innovation Hub.
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Переглянути повний звіт можна за ЦИМ посиланням.
До 24 лютого 2022 року було близько 150 зареєстрованих організацій, які займалися наданням гуманітарної допомоги. Після цієї дати створили ще понад 1700 таких громадських об'єднань.
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