Для українців створять колоду карт, які навчать розрізняти види мін та снарядів

Компанія "Fenix Insight" працює над тим, щоб створити для українців колоду гральних карт з такими малюнками, щоб навчити розрізняти різні види вибухонебезпечних предметів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що ця компанія вже розробляла схожі гральні карти для жителів Афганістану та Ємену, де такі знання теж актуальні. Кошти на втілення проєкту у життя збирають на краудфандинговій платформі.

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Краудфандинг за ЦИМ посиланням.

Загалом на проєкт потрібно 50 000 фунтів стерлінгів, творці карт вже зібрали 8,5 тисяч.

Що відомо про таку колоду гральних карт:

одна колода таких карт коштує менш як 2 фунтів

у ній 60 карт

на кожній надрукований текст про властивості різних вибухонебезпечних боєприпасів (українською та англійською мовами)

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