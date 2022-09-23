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Укрпошта випустила марку до 300-річчя від дня народження Сковороди

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Укрпошта випустила марку до 300-річчя від дня народження Сковороди - фото 1

23 вересня у продажу з'явився новий поштовий блок. Його спеціально випустили до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Придбати нову марку можна й у магазинах Укрпошти та на онлайн-майданчиках ROZETKA, Kasta, Prom.

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Цей випуск включає благодійну складову, яку ми плануємо спрямувати на відновлення Національного літературно-меморіального музею ім. Григорія Сковороди. Наша ціль – 7,5 млн грн. Кожне ваше замовлення її наближатиме!", – коментують в Укрпошті.

Відомо, що музей Сковороди під Харковом зруйнували російські окупанти.

Поштовий блок "Сад Божественних пісень" складається з двох частин. На одній марці зображено малюнок Сковороди – фонтан "Нерівна всім рівність". На другій марці зобразили портрет філософа.

Укрпошта випустила марку до 300-річчя від дня народження Сковороди - фото 513517

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