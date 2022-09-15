Нова пошта знижує ціни на доставлення посилок з України в Польщу у 2,5 раза

Відтепер українці зможуть надсилати у Польщу речі знайомим та родичам за дешевим тарифом. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

За новим дешевшим тарифом можна відправити посилку до поштомату в Польщі або кур'єром на адресу. Цікаво, що доплачувати за кур'єрську доставку не потрібно, адже послуга вже включена у вартість. Посилка доправлятиметься від 5 робочих днів.

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Детальна інформація за ЦИМ посиланням.

За цим тарифом можна відправити лише вживані особисті речі (одяг, спортивні товари, дрібну техніку тощо). Тобто без цінників та бирок. Вага – до 30 кг.

Нові спеціальні ціни такі:

до 2 кг – 250 грн замість 600 грн

до 10 кг – 325 грн замість 900 грн

до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн

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