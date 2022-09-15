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Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим

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Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим - фото 1

У звіті Global Emoji Trend Report за 2022 рік, який опублікував Adobe, дослідили, як смайлики здатні впливати на стосунки та перше враження від вас. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Загалом у дослідженні взяли участь 10 000 користувачів мережі. Цікаво, що 71% серед опитуваних зазначили, що емодзі є "обов'язковими" під час розмов, коли мова йде про флірт. Понад половина учасників (58%) з більшою ймовірністю "використовуватимуть ще більше смайлів" у листуванні з кимось, хто їх цікавить.

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Користувачі визначили, що ось ці смайлики "роблять вас більш симпатичними" в додатках для знайомств:

Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим - фото 513132

А ось ці смайлики працюють навпаки й не додають вам балів у спілкуванні:

Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим - фото 513134

Серед смайлів, які роблять людей привабливішими, найкращий це значок "Усміхнене обличчя з трьома сердечками", а найогидніший смайл – баклажан.

Цьогорічна п'ятірка найбільш популярних емодзі така:

Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим - фото 513135

А ось ці три смайли є найбільш незрозумілими у спілкуванні:

Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим - фото 513131

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