Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам

  • 9
Українська вишиванка - фото 1
Українська вишиванка / p-p.com.ua

У Національному центрі народної культури Музей Івана Гончара представили чотири нові марки із серії Українська вишивка – код нації, на яких зображені зразки вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей.

"Українські вишиванки відомі на весь світ їх одягають зірки Голлівуду, відомі співачки. Тематика української вишивки стала також сюжетами колекцій світових Будинків моди", – зазначив перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.

І ще: Укрпошта підвищує тарифи на одну зі своїх послуг

До слова, першу частину цієї серії Укрпошта випустила ще в 2018 році. Тоді на марках зобразили зразки вишивки Вінницькій, Київській, Львівській і Полтавській областей. Тираж кожного примірника із серії Українська вишивка – код нації складає 140 тисяч одиниць.

За роки незалежності Укрпошта випустила 1777 марок і блоків, які розповідають про історію України, культуру, архітектуру та природні пам'ятки, видатних особистостей, сучасності, спортивні досягнення.

Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам - фото 350517

Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам - фото 350518

Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам - фото 350519

Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам - фото 350520

Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам - фото 350521

Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам - фото 350522

Читайте також: В Україну може зайти Amazon: нові подробиці

Джерело: p-p.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 559
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 807
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1712491
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна