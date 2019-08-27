Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам

У Національному центрі народної культури Музей Івана Гончара представили чотири нові марки із серії Українська вишивка – код нації, на яких зображені зразки вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей.

"Українські вишиванки відомі на весь світ – їх одягають зірки Голлівуду, відомі співачки. Тематика української вишивки стала також сюжетами колекцій світових Будинків моди", – зазначив перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.

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До слова, першу частину цієї серії Укрпошта випустила ще в 2018 році. Тоді на марках зобразили зразки вишивки Вінницькій, Київській, Львівській і Полтавській областей. Тираж кожного примірника із серії Українська вишивка – код нації складає 140 тисяч одиниць.

За роки незалежності Укрпошта випустила 1777 марок і блоків, які розповідають про історію України, культуру, архітектуру та природні пам'ятки, видатних особистостей, сучасності, спортивні досягнення.

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