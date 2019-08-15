Укрпошта підвищує тарифи на одну зі своїх послуг

Тарифи на прийом і доставку періодичних друкованих видань за передплатою через Укрпошту зростуть з 1 січня 2020 року.

Міністерство інфраструктури оприлюднило проєкт наказу про зміну тарифів на прийом і доставку періодичних друкованих видань за передплатою через Укрпошту з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з проєктом документа, тариф збільшиться, в середньому, на 12-15%. Так, вартість:

загальнодержавного видання за умови підписки на 6 місяців 2019 року становить 180 грн, а після зміни тарифу – 189,96 грн, обласного видання за умови підписки на 6 місяців 2019 року становить 135 грн, а після зміни тарифу – 140,04 грн, районного видання за умови підписки на 6 місяців 2019 року становить 120 грн, а після зміни тарифу – 124,38 грн.

Водночас, тариф на послугу з прийому підписки на 6 місяців зросте на 1,85 грн: з 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

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