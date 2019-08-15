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Укрпошта підвищує тарифи на одну зі своїх послуг

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Нові тарифи від Укрпошти - фото 1
Нові тарифи від Укрпошти / cniga

Тарифи на прийом і доставку періодичних друкованих видань за передплатою через Укрпошту зростуть з 1 січня 2020 року.

Міністерство інфраструктури оприлюднило проєкт наказу про зміну тарифів на прийом і доставку періодичних друкованих видань за передплатою через Укрпошту з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з проєктом документа, тариф збільшиться, в середньому, на 12-15%. Так, вартість:

  1. загальнодержавного видання за умови підписки на 6 місяців 2019 року становить 180 грн, а після зміни тарифу – 189,96 грн,
  2. обласного видання за умови підписки на 6 місяців 2019 року становить 135 грн, а після зміни тарифу – 140,04 грн,
  3. районного видання за умови підписки на 6 місяців 2019 року становить 120 грн, а після зміни тарифу – 124,38 грн.

Водночас, тариф на послугу з прийому підписки на 6 місяців зросте на 1,85 грн: з 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Укрпошта підвищує тарифи на одну зі своїх послуг - фото 347962

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Джерело: ukrposhta
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