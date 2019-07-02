В Україну може зайти Amazon: нові подробиці

Міністр інфраструктури Володимир Омелян хоче привести Amazon в Україну і, за його словами, для заходу e-commerce гіганта залишилося лише узгодити рішення з доставки.

Щоб українці змогли замовляти товари на Amazon, а американські торговці − без проблем відправляти їх, потрібно зістикувати два поштових оператори − Укрпошту і пошту США.

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За словами міністра, перший крок, який він бачить, − це підписання угоди між поштами. "Це забезпечить спеціальні тарифи і гарантований сервіс для гравців електронної комерції США, які будуть постачати свої товари в Україну", − вважає міністр.

Омелян додав, що робота розпочата, і зараз очікується приїзд пошти США на переговори. Раніше він зазначав, що Укрпошта готова запропонувати найкращі комерційні умови та маркетингову підтримку.

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