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Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Укрпошта випустила марку з нагоди Дня Конституції України

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Нова марка з нагоди Дня Конституції України - фото 1
Нова марка з нагоди Дня Конституції України / ukrposhta

До Дня Конституції України Укрпошта випустила поштову марку на самоклеючому папері у формі карти України. На марці також є напис "Слава Україні".

27 червня на київському головпоштамті відбулося погашення марки спеціальним поштовим штемпелем з написом "Слава Україні! Героям Слава".

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"Слава Україні!" – національне гасло і символ боротьби за незалежність, яку ми зараз продовжуємо відстоювати. Випуском цієї поштової марки ми ще раз підкреслюємо цілісність країни і нагадуємо всім, як виглядає справжня, неподільна Україна. Упевнений, що марка розлетиться в усі куточки України від Львова до Донецька, від Чернігова до Сімферополя і далі", – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Номінальна вартість марки становить 8 грн, тираж – 100 000 примірників.

Випущена марка з нагоди Дня Конституції України - фото 337035
Випущена марка з нагоди Дня Конституції України

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Джерело: ukrposhta
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