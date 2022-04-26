Укрпошта показала, яку марку випустить наступною (фото)

Представники Укрпошти анонсували вихід наступної поштової марки. Ілюстрація була готова ще до повномасштабної війни – це дитячий малюнок літака "Мрія".

Після фурору довкола марки з кораблем, в Укрпошті розповіли, що нову марку готувалися випустити ще раніше. Вона буде з ілюстрацією найбільшого у світі літака – українська "Мрія".

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Цю картину намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волинської області ще до війни. Вона брала участь у конкурсі "Що для мене Україна?" й створила таку гарну ілюстрацію.

"Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою. Такою вона і буде! Навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Адже мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро – і наша поштова марка", – прокоментували в Укрпошті.

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