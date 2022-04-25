На eBay стартував благодійний аукціон, лоти – малюнки маленьких українців

До кінця весни на eBay проведуть аукціон дитячих малюнків, які створила малеча з України. Гроші, які отримають за такі лоти, перекажуть на благодійність.

На eBay до 31 травня триватиме благодійний аукціон, тож можна виставити найцінніші для вас твори мистецтва, адже взяти участь можуть усі діти з України. Потрібно завантажити малюнок на ЦЕЙ сайт та за бажанням поділитися історією дитини.

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eBay Inc. – це американська інтернет-компанія, яка одночасно є однойменним сайтом та онлайн-майданчиком для проведення аукціонів.

"Дитячі малюнки, які батьки зазвичай кріплять на холодильники – один із символів нашого мирного життя. Однак вже два місяці мільйони українських сімей не мають такої простої можливості, бо вимушені тікати з дому. А мирне українське небо діти малюють у бомбосховищах", – прокоментувала Олена Зеленська.

ЮНІСЕФ США та Nova Ukraine, як організатори, перекажуть усі вторговані кошти на допомогу та порятунок життя українських дітей та їхніх сімей.

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