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війна

Комунальники показали, як на лівому березі Києва розквітли сакури

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Комунальники показали, як на лівому березі Києва розквітли сакури - фото 1

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району у місті Києві розмістили знимки цвітіння сакури. Весна настала у парку "Перемоги", попри все.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація та КП по УЗН Дніпровського району похвалилися у соцмережах весняними світлинами Києва.

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На лівому березі Києва розквітли сакури у парку "Перемога". На знимках видно затишний японський місточок, який створили до дня року Японії в Україні.

"Так і бавить відвідувачів парку прийти сюди не лише для естетичної насолоди, а й зробити красиві світлини на згадку. Все буде Україна!", – прокоментували працівники.

Дивіться, як цвітуть сакури у Києві:

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