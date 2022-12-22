Укрпошта анонсувала останню поштову марку цього року "Щедрик. Carol of the Bells"

В Укрпошті анонсували завершальну поштову марку у 2022 році. Вона отримала назву "Щедрик. Carol of the Bells" і її присвятили 100-річчю першого виконання легендарного "Щедрика" авторства Миколи Леонтовича на сцені в Карнегі-Холі, що в Нью-Йорку. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Продаж цієї марки стартує 23 грудня у всіх відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині. Тираж марки становить 200 000 примірників. Номінал кожної марки – W (це еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).

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Нині важко уявити різдвяні свята без цієї пісні – її співають більшістю мов світу! Присвята поштового випуску особлива – лишень уявіть, саме 100 років тому вперше на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку пролунав "Щедрик" авторства Миколи Леонтовича", – йдеться в коментарі Укрпошти.

Відомо, що автором випуску став заслужений художник України Миколай Кочубей.

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