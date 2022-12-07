Байрактар, Холостяк, єДопомога та інші: найпопулярніші запити 2022 року українців у Google

В Google проаналізували, що найчастіше шукали українці в мережі та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року. Читайте далі та дізнайтеся, якими були тенденції пошуку в Google Україна у 2022 році!

Google наприкінці кожного року представляє підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів.

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Рейтинг запитів року формують на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.

Найпопулярніші запити:

Карта повітряних тривог

Новини України

єДопомога

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактар

Гостомель

Персона:

Олексій Арестович

Володимир Путін

Віктор Медведчук

Привид Києва

Валерій Залужний

Оксана Марченко

Юрій Подоляка

Борис Джонсон

Віталій Кім

Ненсі Пелосі

Пішли назавжди:

Володимир Жириновський

Руслана Писанка

Юрій Шатунов

Королева Єлизавета II

Леонід Кравчук

Михайло Горбачов

Борис Мойсеєв

Кирило Стремоусов

Леонід Куравльов

Денис Кірєєв

Українська географія в Пошуку:

Гостомель

Буча

Маріуполь

Чорнобаївка

Кременчук

Балаклія

Херсон

Острів Зміїний

Миколаїв

Славутич

Покупка:

Генератор

Сіль

Бронежилет

Марка “русский корабль”

Свічки

Повербанк

Інвертор 12в-220в

Книги єДопомога

Калій йодид

Starlink

Питання: "Що таке?":

Swift

Ленд ліз

Надзвичайний стан

НАТО

Воєнний стан

Паляниця

Байрактар

Дефолт

Загальна мобілізація

Блекаут

Фільм:

Людина-павук: Додому шляху нема

Не дивіться вгору

Смерть на Нілі

Пурпурові серця

Тор: Любов і грім

Співай 2

Скажене весілля 3

Три богатирі і кінь на троні

Дім Ґуччі

Швидше кулі/Швидкісний поїзд

Серіал:

Дім Дракона

Ейфорія

Почуй мене

Мажор 4 сезон

Гострі картузи 6 сезон

Вигадана Анна

І просто так…

Гра в кальмара

Пісочна людина

Дивні дива 4 сезон

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