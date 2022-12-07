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Байрактар, Холостяк, єДопомога та інші: найпопулярніші запити 2022 року українців у Google
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В Google проаналізували, що найчастіше шукали українці в мережі та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року. Читайте далі та дізнайтеся, якими були тенденції пошуку в Google Україна у 2022 році!
Google наприкінці кожного року представляє підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів.
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Рейтинг запитів року формують на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.
Найпопулярніші запити:
- Карта повітряних тривог
- Новини України
- єДопомога
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактар
- Гостомель
Персона:
- Олексій Арестович
- Володимир Путін
- Віктор Медведчук
- Привид Києва
- Валерій Залужний
- Оксана Марченко
- Юрій Подоляка
- Борис Джонсон
- Віталій Кім
- Ненсі Пелосі
- Пішли назавжди:
- Володимир Жириновський
- Руслана Писанка
- Юрій Шатунов
- Королева Єлизавета II
- Леонід Кравчук
- Михайло Горбачов
- Борис Мойсеєв
- Кирило Стремоусов
- Леонід Куравльов
- Денис Кірєєв
Українська географія в Пошуку:
- Гостомель
- Буча
- Маріуполь
- Чорнобаївка
- Кременчук
- Балаклія
- Херсон
- Острів Зміїний
- Миколаїв
- Славутич
Покупка:
- Генератор
- Сіль
- Бронежилет
- Марка “русский корабль”
- Свічки
- Повербанк
- Інвертор 12в-220в
- Книги єДопомога
- Калій йодид
- Starlink
Питання: "Що таке?":
- Swift
- Ленд ліз
- Надзвичайний стан
- НАТО
- Воєнний стан
- Паляниця
- Байрактар
- Дефолт
- Загальна мобілізація
- Блекаут
Фільм:
- Людина-павук: Додому шляху нема
- Не дивіться вгору
- Смерть на Нілі
- Пурпурові серця
- Тор: Любов і грім
- Співай 2
- Скажене весілля 3
- Три богатирі і кінь на троні
- Дім Ґуччі
- Швидше кулі/Швидкісний поїзд
Серіал:
- Дім Дракона
- Ейфорія
- Почуй мене
- Мажор 4 сезон
- Гострі картузи 6 сезон
- Вигадана Анна
- І просто так…
- Гра в кальмара
- Пісочна людина
- Дивні дива 4 сезон
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