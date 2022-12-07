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Байрактар, Холостяк, єДопомога та інші: найпопулярніші запити 2022 року українців у Google

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Байрактар, Холостяк, єДопомога та інші: найпопулярніші запити 2022 року українців у Google - фото 1

В Google проаналізували, що найчастіше шукали українці в мережі та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року. Читайте далі та дізнайтеся, якими були тенденції пошуку в Google Україна у 2022 році!

Google наприкінці кожного року представляє підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів.

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Рейтинг запитів року формують на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.

Найпопулярніші запити:

  • Карта повітряних тривог
  • Новини України
  • єДопомога
  • Карта Украины
  • Жириновский
  • Арестович
  • Путин
  • Холостяк 2022
  • Байрактар
  • Гостомель

Персона:

  • Олексій Арестович
  • Володимир Путін
  • Віктор Медведчук
  • Привид Києва
  • Валерій Залужний
  • Оксана Марченко
  • Юрій Подоляка
  • Борис Джонсон
  • Віталій Кім
  • Ненсі Пелосі
  • Пішли назавжди:
  • Володимир Жириновський
  • Руслана Писанка
  • Юрій Шатунов
  • Королева Єлизавета II
  • Леонід Кравчук
  • Михайло Горбачов
  • Борис Мойсеєв
  • Кирило Стремоусов
  • Леонід Куравльов
  • Денис Кірєєв

Байрактар, Холостяк, єДопомога та інші: найпопулярніші запити 2022 року українців у Google - фото 516665

Українська географія в Пошуку:

  • Гостомель
  • Буча
  • Маріуполь
  • Чорнобаївка
  • Кременчук
  • Балаклія
  • Херсон
  • Острів Зміїний
  • Миколаїв
  • Славутич

Покупка:

  • Генератор
  • Сіль
  • Бронежилет
  • Марка “русский корабль”
  • Свічки
  • Повербанк
  • Інвертор 12в-220в
  • Книги єДопомога
  • Калій йодид
  • Starlink

Питання: "Що таке?":

  • Swift
  • Ленд ліз
  • Надзвичайний стан
  • НАТО
  • Воєнний стан
  • Паляниця
  • Байрактар
  • Дефолт
  • Загальна мобілізація
  • Блекаут

Фільм:

  • Людина-павук: Додому шляху нема
  • Не дивіться вгору
  • Смерть на Нілі
  • Пурпурові серця
  • Тор: Любов і грім
  • Співай 2
  • Скажене весілля 3
  • Три богатирі і кінь на троні
  • Дім Ґуччі
  • Швидше кулі/Швидкісний поїзд

Серіал:

  • Дім Дракона
  • Ейфорія
  • Почуй мене
  • Мажор 4 сезон
  • Гострі картузи 6 сезон
  • Вигадана Анна
  • І просто так…
  • Гра в кальмара
  • Пісочна людина
  • Дивні дива 4 сезон

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