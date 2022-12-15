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Японія обрала ієрогліф 2022 року: це символ, який позначає слово "війна"

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Японія обрала ієрогліф 2022 року: це символ, який позначає слово "війна" - фото 1

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, девальвацію єни, інфляцію та вбивство експрем'єра Японії Сіндзо Абе, ним став символ "війна". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Востаннє ієрогліф, який використовують на позначення війни, перемагав у опитуванні у 2001 році, коли був рік терактів 11 вересня. Про це розповіли у виданні MSN.

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Опитування проводило Товариство ієрогліфічного тестування. Загалом подали близько 223 тисяч заявок, а майже 11 тисяч із них – за ієрогліф-переможець цього голосування.

Відомо, що ієрогліф року обирають з 1995 року в Японії. Саму церемонію його написання на полотні традиційно проводять у буддистському монастирі Кійомідзу, що у Кіото.

Японія обрала ієрогліф 2022 року: це символ, який позначає слово 'війна' - фото 517016

Цікаво, що торік у 2021 році японці обрали ієрогліфом року символ, який позначає гроші або золото. Тоді Японія здобула 27 медалей на літніх олімпійських іграх, що стало для них рекордом.

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