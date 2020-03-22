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Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів

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Київ - фото 1
Київ / unian

У столиці з 25 березня вводяться обмеження щодо відвідування магазинів і аптек.

У Києві, з 25 березня вводяться обмеження на перебування громадян у приміщеннях продуктових магазинів та аптек. Про це йдеться в протоколі №16 Постійної комісії ТЕБ та НС Київської міської державної адміністрації.

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"Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам мережі продуктових магазинів і аптек забезпечити наявність споживачів у торговому приміщенні в кількості 1 людина на 10 кв. м і забезпечити заходи з дотримання санітарних норм", – йдеться в документі.

Відповідальними за виконання особами визначено виконуючу обов'язки директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Валентину Попович, керівників підприємств.

Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів - фото 393472

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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