Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів

У столиці з 25 березня вводяться обмеження щодо відвідування магазинів і аптек.

У Києві, з 25 березня вводяться обмеження на перебування громадян у приміщеннях продуктових магазинів та аптек. Про це йдеться в протоколі №16 Постійної комісії ТЕБ та НС Київської міської державної адміністрації.

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"Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам мережі продуктових магазинів і аптек забезпечити наявність споживачів у торговому приміщенні в кількості 1 людина на 10 кв. м і забезпечити заходи з дотримання санітарних норм", – йдеться в документі.

Відповідальними за виконання особами визначено виконуючу обов'язки директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Валентину Попович, керівників підприємств.

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