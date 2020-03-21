Зоопарки світу пропонують відволіктися від новин: відео

Дирекції деяких зоопарків вирішили встановити вебкамери в клітках з тваринами, де ті не заважатимуть їхнім мешканцям і транслюватимуть їхнє життя онлайн.

Через пандемію було закрито багато організацій по всьому світу. Не стали винятком і зоопарки. Однак деякі з них можна відвідати віртуально.

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Так, Смітсонівський національний зоопарк у Вашингтоні, округ Колумбія, пропонує поспостерігати за левами, слонами, голими землекопами і великими пандами. Панд звуть Тянь Тянь і Мей Сян і вони люблять купатися. Поспостерігати за цією парою можна з двох камер.

Зоопарк і ботанічний сад Цинциннаті в США також закритий, але запрошує всіх на свої онлайн-шоу у Facebook. Відвідати їх можна щодня о 15:00 за північноамериканським східним часом. У Сан-Дієго пропонують подивитися на коал, які часто просто сидять на деревах, або поспостерігати за білим ведмедем.

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