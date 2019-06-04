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Україну заполонили метелики: екологи назвали причину нашестя комах
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На початку червня величезні зграї метеликів заполонили Україну. У соцмережах публікують фото нашестя комах, дивуючись кількості крилатих в українських селах і містах. Дізнайтеся, чому ж зараз так багато метеликів!
Як повідомили в Мінекології, Україну заполонили сонцевики будякові – метелики родини сонцевикових, яких у народі називають також чортополохівками. Цей вид є мігруючим і латиною називається Vanessa cardui.
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"Ще недавно ці "туристи" бачили пейзажі Північної Африки, а зараз мандрують на північ, щоб восени знову повернутися до Африки", – пояснили у міністерстві. Ось так виглядає карта міграції сонцевиків:
Ці метелики пролітають гігантські відстані (за добу до 500 км), а середня швидкість їхнього переміщення становить 50 км/год. Комахи зимують на півночі Африки або на Близькому сході. Там вони відкладають яйця, після чого річний життєвий політ метеликів закінчується. З яєць вилуплюється гусінь, яка згодом перетворюється на лялечку. Саме з неї навесні виростає новий метелик.
Ці чортополохівки нового покоління знову збираються в зграї і, за невідомим людській науці покликом природи, повертаються за кілька тисяч кілометрів до України та інших північних країн Європи. Тут теж виводяться нові покоління сонцевиків, які знову повторюють цикл перелітних метеликів. Крім будякового сонцевика, мігрує з України ще один вид сонцевиків – сонцевик адмірал (Vanessa atalanta), в окрасі якого більше чорного кольору.
Цього року, як і попереднього, через коротку весну метелики відклали яйця майже одночасно – у перший вдалий за погодними умовами день. Відтак, усі гусениці швидко розвинулися за травень, залялькувалися і вилупилися також так само одночасно – після першого ж літнього дощу. Тому зараз ми й спостерігаємо величезні зграї помаранчево-чорних летунів.
Екологи зауважують, що загалом сонцевик будяковий – корисна комаха, оскільки живиться переважно осотом рожевим польовим та будяками. Однак за умов нестачі природної кормової бази, знищеної господарською діяльністю людини та особливо агрофірм, комаха може і наробити шкоди культурним посівам, зокрема, соняшнику, сої та іншим рослинам.
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