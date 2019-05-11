Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Як людина за 50 років змінила планету

  • 17
Прогнози вчених невтішні - фото 1
Прогнози вчених невтішні / videoblocks

Експерти з біорізноманіття та екосистемних провели велике дослідження. Головною його метою було встановити, як людство змінило планету за останні 50 років. Дивіться, що з цього вийшло!

Вчені встановили, що наразі близько мільйона видів тварин перебувають під загрозою зникнення. У найбільшій небезпеці морські ссавці, чисельність яких може зменшитися на третину.

І ще: Що, якби ми скидали все сміття у вулкани

Прогнози вчених пов'язані з тим, що в океані стрімко зростає обсяг токсичних промислових відходів, включаючи сотні тонн важких металів. Це, у свою чергу, сприяє утворенню так званих "мертвих зон", де проживання живих організмів практично неможливе.

Дайвінг у всій красі - фото 326965
Дайвінг у всій красі

Також фахівці зазначили, що близько 75 відсотків прісної води сьогодні йде на потреби тваринництва і сільського господарства. Зростання виробництва сільгосппродукції супроводжується скороченням продуктивності земної поверхні.

А ще подивіться на ці драматичні зміни нашої планети всього за кілька років:

Читайте також: Вчені оцінили шкоду пластику, який розкладається

Джерело: ipbes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 394
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)
  • 08 травня, 19:21
  • 1364
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 558
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне