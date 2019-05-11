Як людина за 50 років змінила планету

Експерти з біорізноманіття та екосистемних провели велике дослідження. Головною його метою було встановити, як людство змінило планету за останні 50 років. Дивіться, що з цього вийшло!

Вчені встановили, що наразі близько мільйона видів тварин перебувають під загрозою зникнення. У найбільшій небезпеці морські ссавці, чисельність яких може зменшитися на третину.

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Прогнози вчених пов'язані з тим, що в океані стрімко зростає обсяг токсичних промислових відходів, включаючи сотні тонн важких металів. Це, у свою чергу, сприяє утворенню так званих "мертвих зон", де проживання живих організмів практично неможливе.

Дайвінг у всій красі

Також фахівці зазначили, що близько 75 відсотків прісної води сьогодні йде на потреби тваринництва і сільського господарства. Зростання виробництва сільгосппродукції супроводжується скороченням продуктивності земної поверхні.

А ще подивіться на ці драматичні зміни нашої планети всього за кілька років:

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