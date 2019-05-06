Що, якби ми скидали все сміття у вулкани

Якщо щось впаде у заповнене магмою жерло, воно моментально почне плавитися і потім зникне без сліду. Якщо вулкани такі хороші для знищення різних речей, чому ми не використовуємо їх для ліквідації сміття?

Лише американці виробляють близько 254 мільйонів тонн сміття на рік, і хоча скидання цих відходів у вулкани може здатися ідеальним способом позбутися них, це буде не так просто.

І ще: Вчені оцінили шкоду пластику, який розкладається

Вулкани можуть виглядати як природні сміттєспалювальні заводи, але насправді вони набагато небезпечніші і нестабільні, не кажучи вже про те, що до них досить складно дістатися. Чи варто долати ці перешкоди?

Першою перешкодою стане пошук діючого вулкана, який зможе виконати свою роботу. У світі існує всього 1500 потенційно активних вулканів, і більшість з них зі зрозумілих причин не розташовані поблизу людей. Це означає, що доставити все наше сміття в активний вулкан може виявитися досить дорого, і як тільки ми дістанемося туди, можемо виявити, що це навіть не той тип активного вулкана! Адже вид вулкана, який ми шукаємо, називається щитовим, в якому є легендарні лавові озера, які поступово вивергаються на Землю.

Але, припустимо, нам пощастило, і ми знайшли собі хороший активний вулканічний щит; перш ніж думати про те, як доставити наше сміття туди, давайте з'ясуємо, чи буде гарною ідеєю викинути його всередину. Жерло вулкана – небезпечне середовище, повне отруйних газів, бризок лави і каменів; і все стає тільки гірше, коли ви починаєте кидати речі всередину.

Як бачимо, вулкани – не найкраща ідея для спалювання нашого сміття. Однак, якщо ми збираємося спалити наше сміття, чому б, не зробити це в якомусь місці, де ми можемо використовувати тепло, що виділяється при спалюванні, для створення нових джерел енергії?

Читайте також: Бенксі підтримав радикальний екологічний рух своїм новим творінням