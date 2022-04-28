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війна

Українську короткометражку "Запах поля" покажуть на фестивалі у Венеції

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Українську короткометражку "Запах поля" покажуть на фестивалі у Венеції - фото 1

Українське короткометражне кіно покажуть на студентському фестивалі в Італії. Фільм "Запах поля" пройшов спеціальний відбір та увійшов до 30 відібраних кінострічок, які побачать глядачі.

На італійському фестивалі Short, який відбудеться у Венеції, відвідувачі зможуть переглянути короткометражний фільм українського виробництва "Запах поля".

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У період з 4 до 7 травня в історичному залі Санта-Маргеріта у Венеції відбудеться 12 студентський фестиваль короткометражних фільмів. Експерти відібрали 30 кінокартин для участі, хоча заявок було понад 2500.

Українську короткометражку 'Запах поля' покажуть на фестивалі у Венеції - фото 504152

"Запах поля" створила українська режисерка Андріана Ярмонова. У центрі сюжету цього кіно лежить історія хлопця Міші та його друга Колі, у якого було тяжке дитинство. Зараз у хлопця є одна мріє – нехай його мати перестане пиячити.

Українську короткометражку 'Запах поля' покажуть на фестивалі у Венеції - фото 504153

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