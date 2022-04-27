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100 виробників з України отримають 100 тисяч доларів допомоги: як взяти участь у проєкті
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В Україні запустили новий проєкт. Його мета – підтримати під час війни українських виробників. Розповідаємо, що потрібно для того, щоб отримати 1000 доларів фінансової допомоги.
Як зазначають у Мінцифри, Made in UA Support Project – проєкт, покликаний допомогти малим українським підприємствам у часи війни. Він передбачає, що 1000 крафтових компаній, які залишаються в Україні та продовжують свою діяльність, отримають по 1000 доларів США.
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Кошти можна буде витратити на будь-які цілі, які стосуються підтримки виробника. Мовиться про маркетинг, покращення презентації товарів, представлених у магазині, логістику, виробництво тощо.
Хто може взяти участь у програмі
- крафтові виробники фізичних товарів — декор для дому, одяг, меблі, іграшки тощо,
- українські юридичні особи: ФОП 2, 3 групи або ТОВ,
- підприємства, виробництво яких розташоване та залишиться в Україні.
Подати заявку можна до 10 травня. Для цього потрібно перейти за цим посиланням.
Перелік компаній, яким виділять фінансову допомогу, оголосять 24 травня на сайті проєкту.
Зазначимо, що проєкт запустила Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", АТ "Укрпошта", а також ГО TECHBUREAU за підтримки Мінцифри.
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