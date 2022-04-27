"Я навчив її літати": перший пілот "Мрії" зворушливо розповів про літак Ан-225

Наприкінці лютого російські окупанти завдали удару по аеродрому в Гостомелі. На жаль, атаки ворогів не пережив найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Його перший пілот зворушливо розповів про повітряне судно.

З ним поспілкувався фотограф Деніел Берегулак-Родрігес. Він не лише зробив потужні фото "Мрії", а й виклав їх на своїй сторінці в інстаграмі.

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Ні для кого не є загадкою той факт, що повністю побудували лише одну "Мрію". Відомо також про те, що є ще й недобудований літак, який незабаром планують довести до логічного завершення.

Літак Ан-225 захоплював усіх і кожного, хто його бачив. Ба більше, він був справжнім символом України у небі. Тож не дивно, що під час параду до Дня Незалежності "Мрія" пролітала над українською столицею.

А її першим пілотом був Олександр Галуненко. Він сів за штурвал "Мрії" ще в далекому 1988 році, коли Ан-225 уперше піднявся у повітря. І керував він літаком до 2004 року, коли пішов у відставку.

Власну оселю колишній пілот перетворив на святиню "Мрії". По всіх кімнатах висять картини літака, а також – моделі.

Вона, як моя дитина. Я навчив її літати, – сказав Галуненко.

Ми неодмінно відбудуємо "Мрію". І дуже скоро вона полетить над мирним українським небом. Вам же нагадуємо, що щодня ми наближаємося до перемоги.

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