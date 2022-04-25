Українську книгу "Майя та її мами" видали у 6 країнах, кошти від продажу – для України

Права на дитячу книгу авторства Лариси Денисенко придбали закордонні видавництва, а вторговані гроші скерують на допомогу українцям. Книга "Майя та її мами" вже стала справжнім бестселером!

Видавництво "Видавництво" повідомляє, що українська правозахисниця, письменниця, авторка книги "Майя та її мами" Лариса Денисенко з'явилася на обкладинці провідного англомовного книжкового видання "The Bookseller", а також розповіла в інтерв'ю про війну в Україні.

І ще: Силует крейсера "Москва" на дні Чорного моря показали на супутникових фото

Книжковий хіт від Лариси Денисенко "Майя та її мами" не просто став бестселером закордоном, а й допомагає збирати кошти на потреби українців у 6 країнах. До прикладу, весь прибуток від продажу англомовного видання у Bonnier Books UK передадуть у ЮНІСЕФ.

Зацікавлення зі сторони європейських видавців було феноменальним, а от американський видавець не одразу припав на пропозицію щодо видання цієї книги. Зараз права продані у Фінляндію, Німеччину, Польщу, Швецію, Нідерланди, Естонію та Ісландію. Книга "Майя та її мами" отримала певні оновлення – нову обкладинку виконали у кольорах українського прапора, додали актуальний вступ, доопрацювали певні теми, до прикладу, пояснення щодо окупації Криму у 2014 році.

До слова, у перші дні повномасштабної війни Лариса Денисенко написала продовження – "Діти повітряних тривог". Вихід нової книги анонсували у видавництві "Видавництво", а поки можна прочитати текст нової книги можна прочитати ТУТ

До теми: Поїзд українського виробництва вирушив у перший рейс: як виглядають вагони