Український стартап представив прототип гірського електровелосипеда

Український стартап Delfast представив концепт нового електричного позашляхового байка Fusion. Вага транспортного засобу не перевищуватиме 36 кілограмів.

"Українська компанія Delfast показала деталі потужного майбутнього електричного маунтинбайка Fusion", – йдеться у повідомленні компанії.

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Електробайк матиме двигун потужністю 1 500 ват, який дозволить йому розганятися до 50 км/год. У Fusion буде також встановлена одна або дві електричні батареї, завдяки яким велосипед зможе проїхати до 51 км або до 112 км без підзарядки.

Крім цього, у червні український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який може проїхати 321 км без підзарядки.

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