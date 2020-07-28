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Український стартап представив прототип гірського електровелосипеда

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Електробайк Fusion - фото 1
Електробайк Fusion / newatlas

Український стартап Delfast представив концепт нового електричного позашляхового байка Fusion. Вага транспортного засобу не перевищуватиме 36 кілограмів.

"Українська компанія Delfast показала деталі потужного майбутнього електричного маунтинбайка Fusion", – йдеться у повідомленні компанії.

І ще: Представлений потужний маунтинбайк з причепом

Електробайк матиме двигун потужністю 1 500 ват, який дозволить йому розганятися до 50 км/год. У Fusion буде також встановлена одна або дві електричні батареї, завдяки яким велосипед зможе проїхати до 51 км або до 112 км без підзарядки.

Крім цього, у червні український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який може проїхати 321 км без підзарядки.

Український стартап представив прототип гірського електровелосипеда - фото 417941

Читайте також: Представлено електровелосипед з педалями-поворотниками

Джерело: newatlas
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