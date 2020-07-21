Представлено електровелосипед з педалями-поворотниками

Електричні велосипеди – тренд останніх декількох років. І нещодавно дві італійські компанії F.lli Schiano і Spearoad представили новинку – електровелосипед Kickstarter Aton, оснащений педалями з вбудованими індикаторами повороту.

Сам велосипед має складну алюмінієву раму, широкі стійкі шини 20×4 дюйма, механічні дискові гальма, передні і задні крила і 7-ступінчастий задній перемикач передач Shimano.

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Потужність електровелосипеда збільшується за рахунок заднього двигуна потужністю 250 Вт/36 в, який, своєю чергою, живиться від прихованого, але знімного літій-іонного акумулятора 36 В/12 а. За потужністю велосипед Aton перевершує свої аналоги. Хоча його габарити трохи менші, ніж у середнього велосипеда, що дозволяє зручно переміщатися по місту.

Виробники заявляють, що одного заряду батареї повинно вистачити на поїздку довжиною близько 80 км.

Цікаво, що кожна з водонепроникних педалей має передню і задню смуги світлодіодів, забезпечуючи 360-градусну видимість. Цей аналог поворотників вкрай необхідний для їзди в місті.

Завчасно до повороту велосипедист повинен натиснути кнопку на передній панелі, щоб запалити світлодіоди. Як пояснюють розробники, поворотники не будуть відбирати у велосипеда заряд батареї, оскільки їх живить сам рух ровера. Чим швидше крутяться педалі, тим яскравіше горять поворотники.

Відомо, що такі педалі можна придбати і без велосипеда. Комплект обійдеться у 119 євро. Пояснюється, що розмір педалей має стандартну вісь 9/16 дюйма, тому вони повинні бути сумісні з більшістю двоколісних, однак буде потрібно спеціальний монтажний ключ, щоб закріпити педалі.

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