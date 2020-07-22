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Представлений потужний маунтинбайк з причепом

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Представлений потужний маунтинбайк з причепом - фото 1

У Чехії компанія з виробництва електромотоциклів презентувала електричний маунтинбайк Kuberg Ranger з причепом. Новинку можна використовувати як маунтинбайк або електроскутер.

Маунтинбайк Kuberg Ranger отримав акумулятор з потужністю в 14 кВт, що дозволяє йому розганятися до 80 кілометрів на годину, проїжджаючи без підзарядки до 100 км.

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Kuberg Ranger оснащений причепом, який може перевозити до 30 кілограмів ваги.

Розробники відзначають, що транспортний засіб можна використовувати як маунтинбайк або електроскутер. Вартість базової моделі стартує від 4 тисяч доларів.

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Джерело: electrek
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