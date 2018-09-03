Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Лео Мессі встановив новий історичний рекорд

  • 50
Найчастіше Мессі асистував у Ла Лізі Луїсу Суаресу - фото 1
Найчастіше Мессі асистував у Ла Лізі Луїсу Суаресу / Sportbox

Нападник Барселони Ліонель Мессі завдяки чудовій грі в поєдинку з Уескою продовжив оновлення рекордів у Ла Лізі.

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі двічі асистував партнерам у матчі третього туру чемпіонату Іспанії з футболу з "Уескою" і досяг позначки у 150 результативних передач в рамках турніру.

І ще: Коноплянку вигнали з поля в Німеччині: опубліковано відео

Про це повідомляє офіційна сторінка Opta Sports в соціальній мережі Twitter. Наголошується, що аргентинський форвард став першим гравцем чемпіонату Іспанії у ХХІ столітті, якому підкорилося це досягнення. Таким чином, "Уеска" стала 37-ю командою, якій нападник забивав у чемпіонаті Іспанії. Це дозволило Ліонелю оновити власний рекорд.

Найчастіше Мессі асистував у Ла Лізі Луїсу Суаресу – 23 рази. 14 раз з його передач забивав Педро Родрігес, 13 – Самюель Ето’о, 12 – Неймар і 10 – Давид Вілья.

Читайте також: Динамо – Карпати: відео голів та огляд сенсаційного матчу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ
  • 17:00, 02 вересня
  • 887
Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
  • 8:49, 02 вересня
  • 723
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 2246
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт