Лео Мессі встановив новий історичний рекорд

Нападник Барселони Ліонель Мессі завдяки чудовій грі в поєдинку з Уескою продовжив оновлення рекордів у Ла Лізі.

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі двічі асистував партнерам у матчі третього туру чемпіонату Іспанії з футболу з "Уескою" і досяг позначки у 150 результативних передач в рамках турніру.

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Про це повідомляє офіційна сторінка Opta Sports в соціальній мережі Twitter. Наголошується, що аргентинський форвард став першим гравцем чемпіонату Іспанії у ХХІ столітті, якому підкорилося це досягнення. Таким чином, "Уеска" стала 37-ю командою, якій нападник забивав у чемпіонаті Іспанії. Це дозволило Ліонелю оновити власний рекорд.

150 - Lionel Messi has become the first player to reach 150 assists in La Liga in the 21st century. Magic. pic.twitter.com/d2QUOFIWPD — OptaJose (@OptaJose) 2 вересня 2018 р.

Найчастіше Мессі асистував у Ла Лізі Луїсу Суаресу – 23 рази. 14 раз з його передач забивав Педро Родрігес, 13 – Самюель Ето’о, 12 – Неймар і 10 – Давид Вілья.

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