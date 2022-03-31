"Не може цього витримувати": Еліна Світоліна бере перерву у спорті

Відома тенісистка та перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що тимчасово зупиняє свою спортивну кар'єру. Таке рішення далось українці складно, але причини доволі вагомі.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила призупинити свої виступи на спортивних змаганнях. Про це дівчина розповіла на своєму профілі в інстаграм. Причиною для такого рішення стало здоров'я та самопочуття Світоліної.

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За словами Еліни, останні кілька місяців були для неї важкими і морально, і фізично. Спортсменка не могла якісно підготуватись до турнірів через серйозний біль у спині.

Між тим, спостерігаючи з нестерпним болем у серці за подіями на моїй батьківщині, в Україні, і з якою відвагою та мужністю наш український народ захищає нашу країну, я отримала величезний поштовх продовжувати і боротися на корті. Зараз моє тіло більше не може цього витримувати, і мені треба відпочити. Але я впевнена, незабаром побачимось!, – поділилась Світоліна.

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