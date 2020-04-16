Український фотограф зняла модель plus-size для Playboy

Українська фотограф Саша Самсонова зняла модель plus-size Алісію Олівас повністю оголеною. Знімки з'явилися на сторінці художниці в Instagram.

Олівас позувала без одягу для журналу Playboy.

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На знімках Самсонової модель позує повністю голою. Вона стоїть на платформі в басейні, прикриваючи інтимні місця руками. На дівчині помітні тільки рукавички, капелюшок і чорні туфлі. На іншому знімку Олівас позує топлес і в чорному бікіні. Зверху модель надягла сітчасту накидку.

За день пікантні знімки, зроблені українкою, зібрали більш ніж 30 тисяч лайків. Фоловери фотографа захопилися зовнішнім виглядом моделі в коментарях під публікацією.

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