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Пікантне ранкове відео з Емілі Ратажковскі розбурхала мережу (18+)

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Пікантне відео з Емілі Ратажковскі - фото 1
Пікантне відео з Емілі Ратажковскі

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась в центрі уваги мережі через відео з прямого ефіру, на якому вона займається звичайними ранковими справами.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Зараз дівчина також перебуває в самоізоляції, тож розважається архівними кадрами, а також проводить онлайн-трансляції. На одній з таких дівчина просто чистила зуби у спідньому та коротенькій футболці. Їй так сподобався цей мовчазний стрім із захопленими глядачами, що Емілі навіть поширила його на своєму профілі. За короткий час ролик зібрав майже 3 мільйони переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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