Український фільм серед кандидатів на премію "Оскар"

Український фільм "Снайпер. Білий ворон", який вийшов на великі екрани у 2022 році, опинився серед кандидатів на премію "Оскар" від України. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Український Оскарівський Комітет допустив стрічку до участі у відборі на "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомили FILM.UA Group.

І ще: "Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер другого фільму Антоніо Лукіча

Кінострічка "Снайпер. Білий ворон" – це воєнний екшн, який розповідає реальну історію пацифіста Миколи, який після початку війни змінює свій світогляд, долучається до лав добробату та стає на захист своєї землі.

"Чекаємо, допоки Український Оскарівський Комітет проведе перевірку "Снайпера" на відповідність вимогам Американської академії й оголосить результати! А поки, фільм можна переглянути у всіх відчинених кінотеатрах України", – коментують у FILM.UA Group.

До теми: 50 фільмів, які "допоможуть зрозуміти Україну": перелік від IMDb