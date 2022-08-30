"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер другого фільму Антоніо Лукіча

У мережі з'явився трейлер фільму "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча, який також працював над українським кінохітом "Мої думки тихі". Дивіться далі та дізнайтеся, яку історію буде розповідати глядачам другий повнометражний фільм українського режисера!

Кінострічку "Люксембург, Люксембург" створили за підтримки Держкіно України. Також відомо, що у травні 2022 року цей фільм став одним із 5 переможців програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів "proMOTION", започаткованої Українським інститутом.

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Головні ролі у фільмі виконують брати Раміл та Аміл Насірови, учасники реп-гурту "Курган і Agregat".

Кінострічка "Люксембург, Люксембург" розповідає історію братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, аж тут раптово з’являється давно зниклий батько.

Дивіться трейлер фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург":

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