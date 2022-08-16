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50 фільмів, які "допоможуть зрозуміти Україну": перелік від IMDb

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50 фільмів, які "допоможуть зрозуміти Україну": перелік від IMDb - фото 1

На сайті IMDb з'явився список, який склали з 50 фільмів, вироблених в Україні. Серед кінострічок, які "допоможуть зрозуміти Україну" є фільми від минулого сторіччя й до сьогодні. Читайте далі та дізнайтеся, які фільми увійшли у перелік!

Серед кіно, яке пропонує переглянути IMDb, глядачу буде що обрати: фільми з минулого сторіччя чи сучасні, документальні чи художні, короткометражки чи повний метр. У списку із пів сотні фільмів найстарший – 1929 рік, а найсвіжіший – 2021 рік.

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Повний перелік перегляньте за ЦИМ посиланням.

Найвідоміші з кінострічок:

  • "Людина з кіноапаратом" та "Ентузіазм. Симфонія Донбасу" Дзиґи Вертова
  • "Зима у вогні" Євгена Афінеєвського
  • "Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса
  • "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик
  • "Міф" Леоніда Кантера
  • та інші

До теми: З'явилася база українських фільмів для закордонних глядачів: вже є понад 600 кінострічок

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