50 фільмів, які "допоможуть зрозуміти Україну": перелік від IMDb

На сайті IMDb з'явився список, який склали з 50 фільмів, вироблених в Україні. Серед кінострічок, які "допоможуть зрозуміти Україну" є фільми від минулого сторіччя й до сьогодні. Читайте далі та дізнайтеся, які фільми увійшли у перелік!

Серед кіно, яке пропонує переглянути IMDb, глядачу буде що обрати: фільми з минулого сторіччя чи сучасні, документальні чи художні, короткометражки чи повний метр. У списку із пів сотні фільмів найстарший – 1929 рік, а найсвіжіший – 2021 рік.

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Повний перелік перегляньте за ЦИМ посиланням.

Найвідоміші з кінострічок:

"Людина з кіноапаратом" та "Ентузіазм. Симфонія Донбасу" Дзиґи Вертова

"Зима у вогні" Євгена Афінеєвського

"Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса

"Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик

"Міф" Леоніда Кантера

та інші

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