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війна

Український фільм про розвідницю "Бачення метелика" дебютує на Каннському кінофестивалі

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фільм "Butterfly Vision" - фото 1
фільм "Butterfly Vision"

Під час Каннського фестивалю відбудеться світова прем'єра фільму "Butterfly Vision". Режисером стрічки став Максим Наконечний.

У період з 17 по 28 травня 2022 року відбудеться 75-й Каннський кінофестиваль. Прем'єра українського фільму "Бачення метелика" або ж "Butterfly Vision" відбудеться у секції "Особливий погляд" або ж "Un Certain Regard". У цій категорії показують кіно, яке має унікальну естетику та ідею та може чинити серйозний вплив на розвиток кіномистецтва.

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Про це оголосили під час пресконференції організаційного комітету 14 квітня та оголосили назви фільмів, які будуть змагатися за нагороди.

Фільм "Бачення метелика" (робоча назва – "Спас") створили кіновиробництва з України (Tabor), Чехії (MasterFilm), Хорватії (4Film) та Швеції (Sisyfos Film Production). Максим Наконечний став режисером та сценаристом, а співсценаристкою стала Ірина Цілик.

У головних ролях глядач побачить Ріту Бурковську та Любомира Валівця. Також у фільмі знялися Наталка Ворожбит та Мирослав Гай. Цікаво, що до кіновиробництва були залучені непрофесійні актори, серед яких реальні лікарі, військові, колишні полонені.

режисер Максим Наконечний - фото 503217
режисер Максим Наконечний

"Знімаючи цей фільм, я плекав надію, що він здебільшого буде про минуле й про наслідки війни, з якими ми як суспільство мали б впоратися. Але це виявився фільм про наше теперішнє й майбутнє, про передчуття великої війни та місце, яке свідомо займає в ній кожна людина. Участь у фестивалі в Каннах була та є мрією для кожного/ї з кінематографістів/ок, але в цей момент я, чесно кажучи, мало відчуваю радості з цього приводу, адже безліч моїх співгромадян і співгромадянок зараз проходять через жахи, зображені в нашій роботі", – розповів Максим Наконечний.

Сюжет фільму жорстокий та сюрреалістичний. Це історія про жінку-воїна – аеророзвідницю Лілю. Вона не бажає бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону жінка намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Біль та травми пережитого повсякчас виринають на поверхню та щось всередині неї не дозволяє забути, чому вона мусить жити далі.

До слова, Каннський фестиваль відкриють зомбі-комедією з назвою "Z", над якою працював режисер Мішель Азанавічус, який вже привозив нагороду Оскар до Франції.

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