Стрічка "Цензорка", знята в Одесі, стала найкращим фільмом у Словаччині

Фільм "Цензорка" у 2019 році зняли в Одесі

Україна, Словаччина та Чехія спільно зняли фільм "Цензорка". Він розповідає про одеську жіночу в'язницю. І саме ця стрічка стала найкращим фільмом у Словаччині.

Картина перемогла на Словацькій кінопремії Slnko v sieti. Вона здобула пальму першості у категорії "Найкращий ігровий фільм", передає Cineurope.

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Також журі відзначило фільм за режисуру та сценарій. А ще за найкращу головну жіночу роль отримала нагороду Ірина Кір'язева. Вона зіграла у стрічці Лесю, котру засудили до ув'язнення в одній із виправних установ.

Цензорка, дивіться онлайн трейлер фільму:

Зазначимо, що світові фільм "Цензорка" показали під час Венеційського кінофестивалю. Картину тоді відзначили за найкращий сценарій у конкурсній програмі "Горизонти". Його написали спільно Іван Остроховський, а також Петер Керекеш.

Фільм "Цензорка" зняли в Одесі у 2019 році. Цьому посприяло Міністерство культури та інформаційної політики України. Українським продюсером картини став Денис Іванов, відомий завдяки компанії "Артхаус Трафік".

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