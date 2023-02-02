Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото

26-річний Джафар Джексон зіграє свого знаменитого покійного дядька у стрічці, яка матиме назву "Майкл" (Michael).

Біографічний фільм про короля поп-музики Майкла Джексона зніме американський режисер Антуан Фукуа, пише Variety.

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Головну роль Майкла Джексона зіграє його племінник, який має дивовижно схожі риси з дядьком, Джафар.

Надзвичайно захопливо спостерігати за тим, як Джафар втілює в життя образ Майкла. Коли я вперше зустрів Джафара, то відчув сильний духовний зв'язок, він з вродженою природністю наслідує Майкла та має чудову "хімію" з камерою", – каже режисер Фукуа.

Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник Джафар Джексон / Associated Press

Сценаристом майбутнього байопіку став Джон Лоґан, який раніше працював над проєктами "007: Координати "Скайфолл". А продюсером буде талановитий Ґрем Кінґ, відомий через відзняту "Богемну рапсодію".

Враховуючи, що зйомки відбуватимуться у маєтку Джексонов, а Джафар має зовнішню схожість із Майклом — кінцевий варіант може виглядати досить реалістично. До слова, племінник Джексона також сам співає та пише пісні.

Ось перше фото зі зйомок фільму "Майкл", яке опублікував Джафар Джексон на своїй сторінці в Instagram.

У фільмі творці хочуть розповісти про початок кар'єри артиста, його злети та падіння. Обіцяють не оминути також і особисте життя попзірки, розповісти у стрічці про скандальні події з біографії артиста, зокрема, про те, як його в останні роки життя звинувачували у педофілії.

До слова, родичі Майкла Джексона стверджують, що фільм створений нібито про іншу людину, яка вчиняла насильство, але не про легендарного музиканта.

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