Український чиновник дивився порно прямо на нараді: епічне відео

Чиновник Кропивницького обласної державної адміністрації зганьбився під час апаратного засідання. Звуки ролика почули всі присутні у залі, які ледь стримали сміх.

Під час виступу начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Вікторії Куликової про потреби людей з інвалідністю на об'єктах інфраструктури на телефоні директора КП "Кіровоградський облавтодор" Андрія Рудника раптово відкрилася вкладка з порновідео. Характерні звуки жінки, яка отримує задоволення, були чутні на весь зал. На кадрах видно, що присутні на засіданні ледве стримують сміх.

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Після засідання журналістка спробувала у Рудника отримати коментар про конфуз, але він зробив вигляд, що не розуміє, про що йдеться. Також він попросив кореспондентку не провокувати його, а потім вибіг з будівлі обласної міської адміністрації без верхнього одягу.

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