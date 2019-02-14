Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу

Українські соціальні мережі підірвали несподівані валентинки. На них ви побачите кандидатів у президенти з ключовими словами з їхніх передвиборчих агітацій. Вам сподобається!

Ну що ж, до виборів президента залишилося трохи більше ніж місяць, а це означає, що агітація кандидатів набирає нових обертів, а також отримує нові барви.

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До Дня святого Валентина ТСН показав свою версію валентинок, головними героями яких стали кандидати у президенти. Насолоджуйтесь:

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