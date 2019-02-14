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Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу

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Політичні валентинки зроблять ваш вечір! - фото 1
Політичні валентинки зроблять ваш вечір!

Українські соціальні мережі підірвали несподівані валентинки. На них ви побачите кандидатів у президенти з ключовими словами з їхніх передвиборчих агітацій. Вам сподобається!

Ну що ж, до виборів президента залишилося трохи більше ніж місяць, а це означає, що агітація кандидатів набирає нових обертів, а також отримує нові барви.

І ще: Анекдоти про День святого Валентина: найкращі жарти 14 лютого

До Дня святого Валентина ТСН показав свою версію валентинок, головними героями яких стали кандидати у президенти. Насолоджуйтесь:

Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу - фото 307779

Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу - фото 307782

Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу - фото 307780

Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу - фото 307783

Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу - фото 307781

Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу - фото 307784

Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу - фото 307785

Читайте також: День Святого Валентина: Google присвятив новий дудл для всіх закоханих

Джерело: ТСН
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